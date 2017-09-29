| регистрация
Новости Нижнего Тагила

17 млн рублей составил ущерб от пожара в ККТ «Космос» в Екатеринбурге

29 сентября 2017, 06:30Добавить новость
город,деньги,Екатеринбург,пожар,пожарные,Россия,Свердловская область,ККТ Космос,Ирбит,ущерб
В столице Урала специалисты подсчитали ущерб, который был нанесен ККТ «Космос» после пожара. Он составил 17 миллионов рублей.

Цифра была озвучена в социальных сетях на странице члена общественной палаты Екатеринбурга Алексея Беззуба. Он ссылался на слова вице-мэра Сергея Тушина.

Ремонт на месте уже подходит к концу, пишет E1.ru.

Напомним, пожар был устроен ирбитчанином Денисом Мурашовым, православным активистом. Это был знак протеста против кинофильма «Матильда». Теперь нарушителю предстоит возместить причинённый ущерб.

 

город,деньги,Екатеринбург,пожар,пожарные,Россия,Свердловская область,ККТ Космос,Ирбит,ущербгород,деньги,Екатеринбург,пожар,пожарные,Россия,Свердловская область,ККТ Космос,Ирбит,ущерб
Фото: E1.ru
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Люди сорвались с окна квартиры при попытке спастись из пожара в Екатеринбурге (ВИДЕО)
25 сентября, 06:30
0 1
Двухэтажное кафе сгорело в посёлке Кольцово под Екатеринбургом (ВИДЕО)
18 сентября, 09:30
0 1
30 пожарных-десантников из Свердловской области отправятся на Ямал тушить лесные пожары (ФОТО)
30 июля, 10:15
0 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 36
Подписаться на новости