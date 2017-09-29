17 млн рублей составил ущерб от пожара в ККТ «Космос» в Екатеринбурге

В столице Урала специалисты подсчитали ущерб, который был нанесен ККТ «Космос» после пожара. Он составил 17 миллионов рублей.
Цифра была озвучена в социальных сетях на странице члена общественной палаты Екатеринбурга Алексея Беззуба. Он ссылался на слова вице-мэра Сергея Тушина.
Ремонт на месте уже подходит к концу, пишет E1.ru.
Напомним, пожар был устроен ирбитчанином Денисом Мурашовым, православным активистом. Это был знак протеста против кинофильма «Матильда». Теперь нарушителю предстоит возместить причинённый ущерб.
Фото: E1.ru