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Новости Нижнего Тагила

Неизвестные ограбили дом екатеринбургского экс-депутата

29 сентября 2017, 07:30Добавить новость
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Бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области Евгений Артюх сообщил о том, что его загородный дом ограбили. Неизвестные вынесли из здания личные вещи на общую сумму в 300 тысяч рублей.

Кража произошла 26 сентября, пишет E1.ru. Участники преступления попали на камеры видеонаблюдения, рассказал политик.

Среди украденных вещей наручные часы в количестве 4 штук, охотничье ружье ТОЗ 34 калибра 12 мм и патронташ.

На место по сигналу тревоги прибыла группа, которая попыталась преследовать нарушителя. Известно, что мужчина скрылся в лесу на автомобиле установленного цвета и марки, однако найти его пока не удалось.

Евгений Артюх сообщил СМИ, что злодей был один, на нём находилась медицинская маска, которая слетела у него пару раз, что позволило запечатлеть его лицо. В интересах дела фотографию Артюх публиковать отказался. Тем не менее, он рад, что никто в этом инциденте не пострадал.

Сыщики возбудили уголовное дело по факту кражи. Они предполагают, что в этом могут быть замешаны ранее судимые персонажи. Полиция призывает свердловчан конфиденциально сообщать информацию о попытках сбыть вещи у коллекционеров и иных скупщиков.

 
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