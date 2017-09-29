Неизвестные ограбили дом екатеринбургского экс-депутата

Кража произошла 26 сентября, пишет E1.ru. Участники преступления попали на камеры видеонаблюдения, рассказал политик.



Среди украденных вещей наручные часы в количестве 4 штук, охотничье ружье ТОЗ 34 калибра 12 мм и патронташ.



На место по сигналу тревоги прибыла группа, которая попыталась преследовать нарушителя. Известно, что мужчина скрылся в лесу на автомобиле установленного цвета и марки, однако найти его пока не удалось.



Евгений Артюх сообщил СМИ, что злодей был один, на нём находилась медицинская маска, которая слетела у него пару раз, что позволило запечатлеть его лицо. В интересах дела фотографию Артюх публиковать отказался. Тем не менее, он рад, что никто в этом инциденте не пострадал.





Сыщики возбудили уголовное дело по факту кражи. Они предполагают, что в этом могут быть замешаны ранее судимые персонажи. Полиция призывает свердловчан конфиденциально сообщать информацию о попытках сбыть вещи у коллекционеров и иных скупщиков.