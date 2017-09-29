Капитальный ремонт опорных пунктов полиции зависит от решения Городской Думы Нижнего Тагила

Капитальный ремонт и техническое оснащение опорных пунктов полиции в Нижнем Тагиле необходим для быстрого и качественного приема граждан. Информацию по каждому пункту, где ведут прием населения участковые оперуполномоченные, планируется собрать и предоставить для вынесения вопроса о сумме финансирования в Городскую Думу.

На сегодняшний день в городе работает 54 участка. 21 из них требуют капитального ремонта.

На сегодняшний день закрыт вопрос по количеству мест, необходимых нам для выполнения своих функций. 54 таких участка в городе есть, но, из них 21 фактически не работают, поскольку требуется капитальный ремонт. Если смотреть в разрезе районов – это 6 в Ленинском, 9 в Дзержинском и 6 в Тагилстроевском районе, -- сообщил Константин Мальцев, заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».

Данные опорные пункты должны быть качественными не только с точки зрения ремонта, но и тех требований, которые предъявляются нормативными приказами полиции. Также важно оснащение пунктов средствами связи, что необходимо для нормальной работы участкового оперуполномоченного.

Это, в первую очередь, позволит нам решить вопросы возможности оперативного реагирования на конкретной территории и оперативного принятия мер по защите интересов граждан, -- подчеркнул Константин Мальцев.

В соответствии с нормативными документами, местные органы самоуправления предоставляют участковым оперуполномоченным места для приема граждан.

Это все делается на благо граждан. Чем ближе находится участковый на своем административном участке, тем быстрее он сможет решить проблему. Мы хотим, чтобы люди могли на своем участке обратиться к участковому оперуполномоченному и проблемы решались бы прямо на местах. Такие кабинеты должны быть оборудованы соответствующим образом – ремонт, техническое оснащение, компьютеры. Чтобы помещение выглядело достойно и была соответствующая скорость работы, когда люди будут приходить на прием, -- проинформировали в Пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

Глава города Сергей Носов, со своей стороны, предложил предоставить анализ и аргументы, чтобы можно было четко понимать, какие суммы будут необходимы для финансирования из муниципального бюджета, и, в дальнейшем, для обращения в Городскую Думу для поддержки.