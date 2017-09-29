Количество краж и грабежей существенно снизилось в Нижнем Тагиле

Совещание под председательством начальника Ибрагима Абдулкадырова началось с обсуждения криминальной обстановки в Нижнем Тагиле. Важной информацией стало то, что количество краж и грабежей существенно снизилось.





Подведены итоги проверок: на качество предоставляемых услуг были исследованы отделы полиции, регистрационно-экзаменационный отдел, а также пункты участковых уполномоченных, передает пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле.



Присутствующие рассказали о проведенных во время летнего сезона акциях в детских лагерях – «Каникулы с общественным советом» и «Зарядка со стражем порядка». Также обсудили подготовку к проведению конкурса рисунков «Полиция глазами детей», спартакиаду памяти И.Горошникова. Так, 29 сентября полицейские выйдут на легкоатлетический кросс, а вскоре примут участие в иных мероприятиях, приуроченных ко Дню сотрудника ОВД.

Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле



Полковник Абдулкадыров рекомендовал членам общественного совета напомнить тагильчанам о предосторожностях при общении с незнакомыми людьми, которые могут оказаться мошенниками: