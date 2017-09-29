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Новости Нижнего Тагила

Количество краж и грабежей существенно снизилось в Нижнем Тагиле

29 сентября 2017, 07:00Добавить новость
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В нижнетагильской полиции накануне состоялось заседание общественного совета. Присутствующие обсудили оперативную обстановку в городе, профилактические акции, проверку отделов полиции и конкурс рисунков.

Совещание под председательством начальника Ибрагима Абдулкадырова началось с обсуждения криминальной обстановки в Нижнем Тагиле. Важной информацией стало то, что количество краж и грабежей существенно снизилось. 

Подведены итоги проверок: на качество предоставляемых услуг были исследованы отделы полиции, регистрационно-экзаменационный отдел, а также пункты участковых уполномоченных, передает пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле.

Присутствующие рассказали о проведенных во время летнего сезона акциях в детских лагерях – «Каникулы с общественным советом» и «Зарядка со стражем порядка». Также обсудили подготовку к проведению конкурса рисунков «Полиция глазами детей», спартакиаду памяти И.Горошникова. Так, 29 сентября полицейские выйдут на легкоатлетический кросс, а вскоре примут участие в иных мероприятиях, приуроченных ко Дню сотрудника ОВД.

 

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Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле


Полковник Абдулкадыров рекомендовал членам общественного совета напомнить тагильчанам о предосторожностях при общении с незнакомыми людьми, которые могут оказаться мошенниками:

 

Объясните людям, что ни один полицейский не будет звонить по телефону и требовать денег, чтобы отпустить человека, преступившего закон, так поступают мошенники. Не нужно паниковать, надо обязательно позвонить в полицию, чтобы проверить информацию.

 

 
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