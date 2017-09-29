Контракт на проектирование моста через нижнетагильский пруд появится до конца года

Сейчас все необходимые документы уже готовы, выделенная на строительство сумма обговорена. Предполагается, что уже к концу года в Нижнем Тагиле появится контракт на проектирование моста. Как отметил Сергей Носов, контракт будет заключен на 4 года.



Напомним, соглашение о возведении моста между ГГМ и Дзержинским районом было подписано ранее в Екатеринбурге.