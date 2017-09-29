Контракт на проектирование моста через нижнетагильский пруд появится до конца года

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов на аппаратном совещании 29 сентября отметил, что контракт на разработку проекта моста через тагильский пруд должен быть заключен в этом году.
Сейчас все необходимые документы уже готовы, выделенная на строительство сумма обговорена. Предполагается, что уже к концу года в Нижнем Тагиле появится контракт на проектирование моста. Как отметил Сергей Носов, контракт будет заключен на 4 года.
Напомним, соглашение о возведении моста между ГГМ и Дзержинским районом было подписано ранее в Екатеринбурге.