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Новости Нижнего Тагила

Контракт на проектирование моста через нижнетагильский пруд появится до конца года

29 сентября 2017, 23:15Добавить новость
город,Нижний Тагил,Носов,Свердловская область,строительство,мост,мост через пруд,проект
Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов на аппаратном совещании 29 сентября отметил, что контракт на разработку проекта моста через тагильский пруд должен быть заключен в этом году.

Сейчас все необходимые документы уже готовы, выделенная на строительство сумма обговорена. Предполагается, что уже к концу года в Нижнем Тагиле появится контракт на проектирование моста. Как отметил Сергей Носов, контракт будет заключен на 4 года. 


Напомним, соглашение о возведении моста между ГГМ и Дзержинским районом было подписано ранее в Екатеринбурге.

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