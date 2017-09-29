Неосвещенный корт на Старателе взят на контроль администрацией Нижнего Тагила

Администрация Нижнего Тагила взяла под свой контроль ситуацию с неосвещенным кортом на Старателе.

Напомним, житель посёлка Старатель несколько лет добивается освещения для детского корта на Старателе. Ранее выяснилось, что площадка, на которой играют дети, не принадлежит ни администрации города, ни управляющей компании.

Разобраться с бесхозным кортом поручил глава города Сергей Носов.



