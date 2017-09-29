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Новости Нижнего Тагила

Неосвещенный корт на Старателе взят на контроль администрацией Нижнего Тагила

29 сентября 2017, 18:40Добавить новость
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Администрация Нижнего Тагила взяла под свой контроль ситуацию с неосвещенным кортом на Старателе.

Напомним, житель посёлка Старатель несколько лет добивается освещения для детского корта на Старателе. Ранее выяснилось, что площадка, на которой играют дети, не принадлежит ни администрации города, ни управляющей компании.

 

Разобраться с бесхозным кортом поручил глава города Сергей Носов.

Мы определим, чей это корт. Может быть, НТИИМ когда-то делал этот корт. Эта информация появилась, и мы будем разбираться, -- сообщил редакции ТagilСity.ru Сергей Носов.

© Камила Мориак, TagilCity.ru
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