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Новости Нижнего Тагила

Полицейские из Заречного признаны виновными в издевательствах над задержанными

29 сентября 2017, 21:45Добавить новость
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Пять сотрудников полиции признаны виновными в совершении ряда преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом России. Среди них превышение должностных полномочий и сокрытие улик по уголовному делу об особо тяжком преступлении.

В 2014 году в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Убийство» полицейские Заречного задержали трёх местных жителей. Для дачи нужных показаний сотрудники правоохранительных органов начали избивать задержанных. Один из них после насилия признался в убийстве, другого доставили в больницу с разрывом селезёнки.

Избитый мужчина подал жалобу на действия полицейских. Однако в отделении, куда подали заявление, предпринимались несколько незаконных попыток прекратить разбирательство по делу, сокрыв тем самым преступления своих сотрудников.

Расследование дела началось после того, к ситуации привлекли следователей прокуратуры, ФСБ и управление собственной безопасности МВД. В марте 2017 года на основе материалов уголовного дела суд приговорил бывших полицейских к тюремному заключению на сроки от 3,5 до 6 лет. Подсудимые попытались обжаловать жалобу в вышестоящей инстанции.

29 сентября Свердловский областной суд закончил рассмотрение поданной апелляционной жалобы. В соответствии с приговором одному из подсудимых снизили срок заключения до 5 лет, передаёт СУ СК России по Свердловской области. Также суд исключил дополнительное наказание о лишение специальных званий.

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