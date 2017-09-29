Полицейские из Заречного признаны виновными в издевательствах над задержанными

В 2014 году в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Убийство» полицейские Заречного задержали трёх местных жителей. Для дачи нужных показаний сотрудники правоохранительных органов начали избивать задержанных. Один из них после насилия признался в убийстве, другого доставили в больницу с разрывом селезёнки.



Избитый мужчина подал жалобу на действия полицейских. Однако в отделении, куда подали заявление, предпринимались несколько незаконных попыток прекратить разбирательство по делу, сокрыв тем самым преступления своих сотрудников.



Расследование дела началось после того, к ситуации привлекли следователей прокуратуры, ФСБ и управление собственной безопасности МВД. В марте 2017 года на основе материалов уголовного дела суд приговорил бывших полицейских к тюремному заключению на сроки от 3,5 до 6 лет. Подсудимые попытались обжаловать жалобу в вышестоящей инстанции.



29 сентября Свердловский областной суд закончил рассмотрение поданной апелляционной жалобы. В соответствии с приговором одному из подсудимых снизили срок заключения до 5 лет, передаёт СУ СК России по Свердловской области. Также суд исключил дополнительное наказание о лишение специальных званий.