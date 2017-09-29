Свалка бордюров от ремонта на улице Восточная будет устранена после расследования администрации Нижнего Тагила

Свалка из демонтированных бордюров, образовавшаяся после ремонта дороги на улице Восточная Нижнего Тагила, будет устранена после расследования администрации Нижнего Тагила.

Общественники довели до Главы города, что недалеко от улицы Восточная образовалась свалка из демонтированных бордюров. Предположительно, при ремонте улицы дорожники вывезли бордюры и строительный мусор в ближайший гаражный кооператив и под стены районной котельной.

3 летних месяца подряд формировалась свалка на Красном Камне. За три месяца по данному вопросу не отреагировала ни администрация района, ни «Служба заказчика». Мусор там дорожный строительный.

Информация направлена Главе города. Акты приемки дороги не будут подписаны, пока дорожники не вывезут последний камешек с этой несанкционированной свалки, -- сообщил лидер общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.