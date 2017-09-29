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Новости Нижнего Тагила

Свалка бордюров от ремонта на улице Восточная будет устранена после расследования администрации Нижнего Тагила

29 сентября 2017, 16:40Добавить новость
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Свалка из демонтированных бордюров, образовавшаяся после ремонта дороги на улице Восточная Нижнего Тагила, будет устранена после расследования администрации Нижнего Тагила. 

Общественники довели до Главы города, что недалеко от улицы Восточная образовалась свалка из демонтированных бордюров. Предположительно, при ремонте улицы дорожники вывезли бордюры и строительный мусор в ближайший гаражный кооператив и под стены районной котельной.

 

 3 летних месяца подряд формировалась свалка на Красном Камне. За три месяца по данному вопросу не отреагировала ни администрация района, ни «Служба заказчика». Мусор там дорожный строительный.

 

Информация направлена Главе города. Акты приемки дороги не будут подписаны, пока дорожники не вывезут последний камешек с этой несанкционированной свалки, -- сообщил лидер общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

 

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Глава города решил выехать вместе со «Службой заказчика» на место несанкционированной свалки.

 

Строитель, работу выполнил – убери за собой. И мы будем с них за это спрашивать. Поскольку это контракты, есть возможность материального воздействия. Как минимум, если не сделают, ответят материально, -- озвучил позицию муниципалитета Сергей Носов.

 

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Фото: ОД «Тагил без ям», 28 сентября, 2017 г.

 

Примечательно, что горожане начали постепенно дополнять свалку своим мусором. Мэр Нижнего Тагила уверен, что нужно находить и наказывать виновных лиц.

 

Как только появился окурок, рядом с ним появляется второй, третий и четвертый. Надо находить и наказывать, спрашивать с тех, кто к этому причастен, -- распорядился Сергей Носов. 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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