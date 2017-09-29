Власти Свердловской области отказались вернуть детей удалившей грудь женщине (ФОТО)

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских потеряла приемных детей после операции по удалению груди, так как органы опеки признали ее невменяемой. Правительство региона одобрило решение об изъятии детей.

Напомним, ранее свердловский суд поддержал решение органов опеки об изъятии приемных детей у женщины.

Екатеринбурженка решила обжаловать решение суда и обратилась к правительству Свердловской области за поддержкой. 29 сентября она получила ответ от министерства социальной защиты, где сказано, что ведомство не обнаружило нарушений в деятельности органов опеки и менять их решение не собирается.

Также в письме уточняется, что органы опеки вправе забрать приемных детей, если возникают противоречия в интересах опекуна и его подопечных. Минсоцзащиты утверждает, что такие разногласия в семье присутствовали, пишет URA.ru.





Фото: URA.ru