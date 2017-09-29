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Новости Нижнего Тагила

Жители аварийного дома в Серове останутся зимой без отопления (ФОТО)

29 сентября 2017, 15:35Добавить новость
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Без тепла останутся жители дома №14 по улице Железнодорожников в Серове.

Дом был построен еще в 1947 году. В 2015 году в нем поселился депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин, после чего дом стал известен как «барак для депутата». В ноябре 2016 года здание объявлено аварийным.

 

Сейчас в первой половине дома живет 7 семей. Вторая половина была расселена. Однако эту часть дома облюбовали мародеры – они вынесли из квартир даже батареи.

 

Теплоснабжающая организация «Вертикаль» отказалась подавать тепло в «барак для депутата». Они объясняют это тем, что дом аварийный.

 

Житель дома Николай Глазков обратился в «Вертикаль». Специалисты компании выехали к бараку и сообщили, что из-за разрушений в здании подать тепло не получится.

 

После расселения нежилую половину дома затопило – прорвало батареи. Из-за воды полы здания сгнили.

 

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Фото: «Глобус»

 

Предполагается, что с наступлением морозов в доме будет не только отопления, но и воды.

 

Жителям барака предлагают переселиться в общежитие, но жильцы отказываются. Также они опасаются, что после переезда, оставшееся добро в доме просто разворуют мародеры.

 

Даже если жильцы согласятся на переезд в общежитие, они должны пройти медкомиссию. Это проблематично для некоторых жителей дома, пишет «Глобус».

 

 
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