Жители России станут платить больше при подаче искового заявления в суд

Инициатива Верховного суда предполагает практически двукратное увеличение размера госпошлины за подачу искового заявления. Сделано это будет для снижения нагрузки на судей.



По информации «Известий», подобные нововведения могут сделать правосудие для россиян менее доступным. Также многие специалисты утверждают, что увеличение пошлины произойдёт лишь в интересах судебной системы, граждане не смогут ощутить благоприятных последствий от нововведения.