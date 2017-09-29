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Новости Нижнего Тагила

Жители России станут платить больше при подаче искового заявления в суд

29 сентября 2017, 22:15Добавить новость
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Размер государственной пошлины при подаче искового заявления может быть увеличен. С подобным предложением выступил Верховный суд России.

Инициатива Верховного суда предполагает практически двукратное увеличение размера госпошлины за подачу искового заявления. Сделано это будет для снижения нагрузки на судей.

По информации «Известий», подобные нововведения могут сделать правосудие для россиян менее доступным. Также многие специалисты утверждают, что увеличение пошлины произойдёт лишь в интересах судебной системы, граждане не смогут ощутить благоприятных последствий от нововведения.

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