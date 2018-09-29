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Фекальный газ будет использован для отапливания Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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408617 otkritie biogazovoy kotelynoy na severnoy aeratsionnoy stantsii ekaterinburg severnaya aeratsionnaya stantsiya anaerobnie metantenki 250x0 5568.3712.0.0

Фекальный газ будет использован для отапливания Екатеринбурга

Сегодня, 09:30Общество
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