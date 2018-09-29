Фекальный газ будет использован для отапливания Екатеринбурга

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Вторая в России биогазовая котельная была открыта в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Биогазовых котельных в России всего две: одна расположена в Москве, вторая – в Екатеринбурге. Биогаз, используемый для в таких котельных, получают благодаря очистке стоков канализации. Это позволит использовать отходы для выработки энергоресурсов и снизить вред, наносимый окружающей среде.
Для эксперимента фекальный газ будут использовать для отапливания Северной аэростатной станции, которая принимает отходы Орджоникидзевского района.
Доказано, что биогаз безопасен для использования. Саму станцию строили на протяжении 15 лет, что обошлось в 2,5 млрд рублей, сообщает «URA.RU».
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