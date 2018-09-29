Информационная война: за что судится жена главреда «Московского комсомольца»

22 мая жена Павла Гусева подала на раздел имущества. Разделу подлежит якобы около 30 млрд рублей. У Гусева и Ефимовой трое детей, которым 18, 19 и 6 лет. СМИ сообщали о том, что Гусев выгнал из дома своих детей. Мария Райкина пояснила, что маршрут водителя, который возит детей в школу и вуз, не изменился и, следовательно, дети находятся с отцом.

Журналистка считает, что Павел Гусев попал в «передрягу»:

Я не знаю Павла Гусева мелким и уж тем более мелочным. Семья эта уже по сути разрушилась, и при всём её потрясающим воображение материальном благополучии остаётся несчастной.

Как рассказала Мария Райкина «Новым известиям», супруга главреда «Московского комсомольца» подала не на развод, а именно на раздел имущества. Гусев был согласен на раздел совместно нажитого в браке, однако Ефимова в суде заявила оценочную стоимость всего имущества, взятую с потолка, и требует свою долю в денежном эквиваленте. Когда же она получила отказ от своего мужа, ему была объявлена информационная война.