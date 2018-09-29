Победители народного экзамена в Екатеринбурге получили футболки от Павла Воли
28 сентября в Екатеринбурге прошел народный экзамен по литературе. Участники, набравшие больше всего баллов, получили в качестве приза футболки из коллекции Павла Воли «Великие и любимые».
Вопросы для народного экзамена помогали составлять филологи, литературоведы и писатели. Планируется, что такое мероприятие станет традиционным и ежегодным.
Экзамен проходил на двух площадках — в Городском библиотечном информационном центре и в библиотеке № 17. Участникам нужно было ответить на 30 вопросов за ограниченное время.
Задания состояли из текстовых вопросов, аудиофрагментов и вопросов с картинками. Например, по фрагменту из фильма «Идиот» нужно было вспомнить имя князя Мышкина, распознать в карикатуре известного поэта или вспомнить цвет фрака Чичикова.
Никто из участников не смог ответить на все вопросы. Лучшие результаты показали Наталья Антрус — 31 балл и Анастасия Горбунова — 20 баллов.
Девушки получили дипломы и футболки из капсульной коллекции Павла Воли и Ляйсан Утяшевой «Великие и любимые», пишет E1.ru.