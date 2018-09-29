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Победители народного экзамена в Екатеринбурге получили футболки от Павла Воли
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Победители народного экзамена в Екатеринбурге получили футболки от Павла Воли

Сегодня, 11:30ОбществоФото: е1.ru
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