Победители народного экзамена в Екатеринбурге получили футболки от Павла Воли

Вопросы для народного экзамена помогали составлять филологи, литературоведы и писатели. Планируется, что такое мероприятие станет традиционным и ежегодным.

Экзамен проходил на двух площадках — в Городском библиотечном информационном центре и в библиотеке № 17. Участникам нужно было ответить на 30 вопросов за ограниченное время.

Задания состояли из текстовых вопросов, аудиофрагментов и вопросов с картинками. Например, по фрагменту из фильма «Идиот» нужно было вспомнить имя князя Мышкина, распознать в карикатуре известного поэта или вспомнить цвет фрака Чичикова.

Никто из участников не смог ответить на все вопросы. Лучшие результаты показали Наталья Антрус — 31 балл и Анастасия Горбунова — 20 баллов.