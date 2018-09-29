Три жителя Каменска-Уральского организовали преступную группу для сбыта наркотиков

С сентября 2016 по январь 2018 года житель Казани в компании с двумя девушками и одним парнем из Каменска-Уральского занимались сбытом наркотических средств на территории района и города. Для этого казанец арендовал несколько сайтов, на которых продавались наркотики, а затем вовлёк жителей Каменска-Уральского, которые за отдельную плату распространяли вещества. Лично знакомы злоумышленники не были, общение производилось посредством текстовых сообщений.

После того, как группа была арестована правоохранительными органами, оперативники изъяли 1,8 кг наркотиков, а последнюю закладку с веществом массой 993 грамма полиция обнаружила в Челябинской области, откуда оно должно было отправиться в Каменск-Уральский.