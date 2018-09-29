Три жителя Каменска-Уральского организовали преступную группу для сбыта наркотиков
Житель Казани и три жителя Каменска-Уральского организовали преступную группу, которая занималась сбытом наркотических веществ посредством «закладок» на территории города и Каменского района. Действовала группа более полутора лет.
С сентября 2016 по январь 2018 года житель Казани в компании с двумя девушками и одним парнем из Каменска-Уральского занимались сбытом наркотических средств на территории района и города. Для этого казанец арендовал несколько сайтов, на которых продавались наркотики, а затем вовлёк жителей Каменска-Уральского, которые за отдельную плату распространяли вещества. Лично знакомы злоумышленники не были, общение производилось посредством текстовых сообщений.
После того, как группа была арестована правоохранительными органами, оперативники изъяли 1,8 кг наркотиков, а последнюю закладку с веществом массой 993 грамма полиция обнаружила в Челябинской области, откуда оно должно было отправиться в Каменск-Уральский.
Суд приговорил жителя Казани к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима и штрафу в размере 400 тыс. рублей. Молодой человек из Каменска-Уральского приговорён к 15 годам и 6 месяцам заключения со штрафом 200 тыс. рублей. Двум девушкам суд назначил наказание в виде 14 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и 150 тыс. рублей штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.