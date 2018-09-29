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Юные тагильчане вместе с сотрудниками ГИБДД приняли участие в Неделе безопасности
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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20180927 114954

Юные тагильчане вместе с сотрудниками ГИБДД приняли участие в Неделе безопасности

Сегодня, 12:00Общество
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