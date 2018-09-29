Юные тагильчане вместе с сотрудниками ГИБДД приняли участие в Неделе безопасности

Ребята из детского сада №21 в поселке Старатель участвовали в акции «Молодое поколение – за безопасное движение!». Дети рассказывали пешеходам о правилах перехода проезжей части и об обязательном использовании в одежде светоотражающих элементов.

В детском саду №164 прошел праздник «В стране дорожных наук». Дети читали стихи, пели песни, отгадывали загадки и отвечали на вопросы викторины.

Для учеников школы №44 инспекторы ГИБДД организовали целевые прогулки вблизи пешеходных переходов. С школьниками еще раз обсудили безопасный маршрут «дом-школа-дом».

Для ребят из школ №33 и №71 была проведена экскурсия с демонстрацией патрульного автомобиля. Школьники узнали особенности несения службы инспекторов ДПС.