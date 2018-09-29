Юные тагильчане вместе с сотрудниками ГИБДД приняли участие в Неделе безопасности
С 24 по 28 сентября в Свердловской области прошла Неделя безопасности. Школьники и воспитанники детских садов Нижнего Тагила участвовали в различных мероприятиях, посвященных безопасному поведению на дорогах.
Ребята из детского сада №21 в поселке Старатель участвовали в акции «Молодое поколение – за безопасное движение!». Дети рассказывали пешеходам о правилах перехода проезжей части и об обязательном использовании в одежде светоотражающих элементов.
В детском саду №164 прошел праздник «В стране дорожных наук». Дети читали стихи, пели песни, отгадывали загадки и отвечали на вопросы викторины.
Для учеников школы №44 инспекторы ГИБДД организовали целевые прогулки вблизи пешеходных переходов. С школьниками еще раз обсудили безопасный маршрут «дом-школа-дом».
Для ребят из школ №33 и №71 была проведена экскурсия с демонстрацией патрульного автомобиля. Школьники узнали особенности несения службы инспекторов ДПС.
Также в течение всей недели в школах и детских садах были организованы родительские патрули. Взрослые своими примерами показывали юным пешеходам, как правильно и безопасно перейти улицу. Учили ребят анализировать, сравнивать, принимать правильные решения, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.