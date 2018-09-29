За шесть лет 43 фельдшерско-акушерских пункта закрылись в Свердловской области
Сегодня, 18:00Общество
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43 фельдшерско-акушерских пункта закрылись в Свердловской области с 2012 года.
Медицинские организации в Свердловской области закрывались на протяжении шести лет. В частности, свое существование прекратили фельдшерские пункты в селах и деревнях, расположенных под Нижним Тагилом и ГГО, а также под Карпинском и Первоуральском.
Специалисты отмечают, что закрытие ФАПов связано с нехваткой персонала, пишет ИА «Политсовет».
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