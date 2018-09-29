Жительница Челябинска «сняла порчу» с екатеринбурженки за 65 тысяч рублей‍

Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, рассказал, что злоумышленница обманным путем похитила украшения у 20-летней девушки. Ей необходимо было снять квартиру, и обвиняемая попросила помощи у девушки. Однако она не захотела помогать, и тогда мошенница заявила, что на екатеринбурженке порча.

Для снятия порчи нужно было провести некий ритуал, для которого надо было отдать целительнице драгоценные украшения и деньги, что девушка и сделала. Злоумышленница пообещала вернуть имущество девушки после проведения всех манипуляций, однако на связь с ней больше не вышла, и тогда потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Общая сумма ущерба составила 65 тысяч рублей.