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Жительница Челябинска «сняла порчу» с екатеринбурженки за 65 тысяч рублей‍
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Челябинска «сняла порчу» с екатеринбурженки за 65 тысяч рублей‍

Сегодня, 09:00Общество
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