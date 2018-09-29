Журналисты Нижнего Тагила провели беседы со школьниками в рамках акции «День чтения»

В библиотеке №13 старшеклассники 35 школы встретились с журналистом Еленой Дроздовой. Гостья зачитала старшеклассникам отрывок из эссе Арины Дойниковой, в котором девушка делится впечатлениями от прочитанной книги Харуки Мураками «Подземка».