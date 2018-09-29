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Журналисты Нижнего Тагила провели беседы со школьниками в рамках акции «День чтения»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Журналисты Нижнего Тагила провели беседы со школьниками в рамках акции «День чтения»

Сегодня, 13:10Общество
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