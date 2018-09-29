Журналисты Нижнего Тагила провели беседы со школьниками в рамках акции «День чтения»
Сегодня, 13:10Общество
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28 сентября в библиотеках Нижнего Тагила прошли встречи журналистов с учащимися школ. Мероприятия были приурочены к акции «День чтения».
Сюжеты: Нижний Тагил
В библиотеке №13 старшеклассники 35 школы встретились с журналистом Еленой Дроздовой. Гостья зачитала старшеклассникам отрывок из эссе Арины Дойниковой, в котором девушка делится впечатлениями от прочитанной книги Харуки Мураками «Подземка».
Также Елена Дроздова прочитала участникам встречи отрывок из романа «Демиан» Германа Гессе.
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В библиотеке №1 радиоведущий Евгений Шевченко вместе с учениками пятого класса школы №44 прочитал произведение Владислава Крапивина «Оруженосец Кашка». После чтения состоялась короткая беседа, где ребята задавали вопросы и делились своими впечатлениями, сообщает Центральная библиотека Нижнего Тагила.
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