СМИ: актриса Наталья Бочкарёва задержана по подозрению в хранении наркотиков

По данным МВД РФ, 39-летняя водитель автомобиля Cadillac заметно нервничала, когда её остановили сотрудники полиции. От прохождения медосвидетельствования она также отказалась. В ходе досмотра у женщины обнаружили пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма. После анализа оказалось, что это кокаин.

Источник в правоохранительных органах сообщает, что задержанная — это звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Позже в сети появилось видео с задержанием актрисы. Однако сама Бочкарёва утверждает, что оно смонтировано, никакого задержания не было, и она намерена обратиться в МВД за объяснениями.

Я посмотрела это видео, и могу сказать, что оно смонтировано. Тем более что время суток вечернее, и очень плохого качества. Потому что именно сумерки позволили людям что-то там намудрить. В общем, я буду это выяснять,заявила актриса.