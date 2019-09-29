Убившему свою жену екатеринбургскому фотографу могут изменить режим наказания
Сегодня, 13:13ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Фотографу из Екатеринбурга Дмитрию Лошагину, который убил свою жену-модель Юлию Порокопьеву, могут изменить режим и место отбывания наказания, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказал изданию начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, Лошагин подал ходатайство о своём переводе в колонию поселения №66, которая находится в Старых Решетах. Сейчас фотограф отбывает наказание в ИК-54 в городе Новая Ляля.
Напомним, Дмитрий Лошагин осуждён за убийство своей жены-модели из Нижнего Тагила Юлии Прокопьевой. В течении нескольких лет он ведёт имущественные споры с родителями убитой за разделение её наследства, на которое также претендует.
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