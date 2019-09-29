Убившему свою жену екатеринбургскому фотографу могут изменить режим наказания

Как рассказал изданию начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, Лошагин подал ходатайство о своём переводе в колонию поселения №66, которая находится в Старых Решетах. Сейчас фотограф отбывает наказание в ИК-54 в городе Новая Ляля.

Напомним, Дмитрий Лошагин осуждён за убийство своей жены-модели из Нижнего Тагила Юлии Прокопьевой. В течении нескольких лет он ведёт имущественные споры с родителями убитой за разделение её наследства, на которое также претендует.