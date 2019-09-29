Умирали от инфекций и зубов собак. В Екатеринбурге выявлена «чёрная» передержка кошек

По словам волонтёра Анастасии, одного кота она отдавала на передержку в декабре, но только недавно узнала, что ещё зимой его загрызли собаки. Она просила хозяйку передержки Екатерину прислать фотографии, но та находила множество причин не делать этого. В начале сентября Анастасия, не зная об условиях содержания животных, передала ещё четырёх котят. Как выяснялось позже один из них умер от инфекции второй убежал, остались только двое, сейчас они в стационаре.