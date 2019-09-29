В Нижнем Тагиле СК провел в детском саду лекцию против бытового насилия

В ходе мероприятия сотрудники следственного комитета рассказали родителям дошкольников какие действия в отношении детей, даже если они выполняются в воспитательных целях, расцениваются как правонарушения.

Для примера родителям продемонстрировали сюжет, в котором рассказывается о приговоре в отношении тагильчанина, осуждённого за истязание малолетнего мальчика.