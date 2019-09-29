В Нижнем Тагиле СК провел в детском саду лекцию против бытового насилия
Сегодня, 14:07ОбществоФото: СУ СКР по Свердловской области
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Сотрудники СКР по Дзержинскому району в Нижнем Тагиле провели профилактическую беседу в одном из детских садов на тему бытового насилия, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ходе мероприятия сотрудники следственного комитета рассказали родителям дошкольников какие действия в отношении детей, даже если они выполняются в воспитательных целях, расцениваются как правонарушения.
Для примера родителям продемонстрировали сюжет, в котором рассказывается о приговоре в отношении тагильчанина, осуждённого за истязание малолетнего мальчика.
В дальнейшем такие профилактические мероприятия пройдут и в других дошкольных учреждениях Дзержинского района.
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