В России поменялся список документов при трудоустройстве
Сегодня, 11:55ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 29 сентября в России меняется список документов, необходимых для приёма на работу, сообщают «Известия».
Теперь при трудоустройстве вместо СНИЛСа (свидетельства обязательно пенсионного страхования) нужен его электронный аналог, так как выдача бумажных документов прекращена.
В электронном СНИЛСе содержатся такие же данные, как и в бумажном. Получить его можно на сайте Пенсионного фонда РФ через личный кабинет, в территориальном управлении ПФ или МФЦ.
Действие ранее выданных СНИЛСов сохраняется, их обмен не требуется.
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