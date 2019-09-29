В России поменялся список документов при трудоустройстве

Теперь при трудоустройстве вместо СНИЛСа (свидетельства обязательно пенсионного страхования) нужен его электронный аналог, так как выдача бумажных документов прекращена.

В электронном СНИЛСе содержатся такие же данные, как и в бумажном. Получить его можно на сайте Пенсионного фонда РФ через личный кабинет, в территориальном управлении ПФ или МФЦ.