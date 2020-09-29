Администрация Черноисточинска отправлена на карантин по коронавирусу

Однако в ответе на запрос администрации Горноуральского ГО от 28 сентября (имеется в распоряжении TagilСity.ru) общественнику Адрею Волегову по вопросу установки знака «Въезд запрещён» к водоохранной зоне Черноисточинского водохранилища сказано, что работы перенесены, так как администрация поселка закрыта на карантин по коронавирусу.