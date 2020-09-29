Администрация Черноисточинска отправлена на карантин по коронавирусу

Администрация Черноисточинска отправлена на карантин по коронавирусу

Сегодня, 21:51ОбществоPhoto: pixabay.com
Администрация поселка Черноисточинск закрыта на карантин. Об этом рассказал TagilCity.ru глава поселка Геннадий Малков.

По его словам, сотрудники администрации заболели ОРВИ, они находятся дома. Работники сдали тесты на коронавирус и ждут результата.

В здании ведомства проведена дезинфекция.

Чтобы не пугать зря людей и не контактировать с населением, администрация закрыта на карантин, рассказал TagilCity.ru Геннадий Малков.

Однако в ответе на запрос администрации Горноуральского ГО от 28 сентября (имеется в распоряжении TagilСity.ru) общественнику Адрею Волегову по вопросу установки знака «Въезд запрещён» к водоохранной зоне Черноисточинского водохранилища сказано, что работы перенесены, так как администрация поселка закрыта на карантин по коронавирусу.

Напомним, вчера в средствах массовой информации появились сообщения о том, что кожно-венерологический диспансер в Нижнем Тагиле закрыт на карантин по коронавирусу, однако свердловский оперштаб эту информацию опроверг.

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