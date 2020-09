Администрация Черноисточинска отправлена на карантин по коронавирусу

Администрация поселка Черноисточинск закрыта на карантин. Об этом рассказал TagilCity.ru глава поселка Геннадий Малков.

По его словам, сотрудники администрации заболели ОРВИ, они находятся дома. Работники сдали тесты на коронавирус и ждут результата. В здании ведомства проведена дезинфекция. Чтобы не пугать зря людей и не контактировать с населением, администрация закрыта на карантин, рассказал TagilCity.ru Геннадий Малков. Однако в ответе на запрос администрации Горноуральского ГО от 28 сентября (имеется в распоряжении TagilСity.ru) общественнику Адрею Волегову по вопросу установки знака «Въезд запрещён» к водоохранной зоне Черноисточинского водохранилища сказано, что работы перенесены, так как администрация поселка закрыта на карантин по коронавирусу. Напомним, вчера в средствах массовой информации появились сообщения о том, что кожно-венерологический диспансер в Нижнем Тагиле закрыт на карантин по коронавирусу, однако свердловский оперштаб эту информацию опроверг. В тагильском кожно-венерологическом диспансере опровергли информацию о закрытии

