Борисов отметил взаимодействие радиоэлектронного комплекса с «Россетями»

Российский электросетевой гигант собирается существенно нарастить закупки радиоэлектронной продукции у отечественных предприятий, работающих на ОПК.

По словам вице-премьера Юрия Борисова, рост объемов закупок связан с программой масштабной цифровизации сетевого комплекса России, сообщает ТАСС. «Очень приятно наблюдать, как в течение последних двух лет организовано взаимодействие целой группы предприятий радиоэлектронного комплекса с такой мощной сетевой компанией, как „Россети“», — заявил Борисов. Выступая на форуме «Микроэлектроника-2020», вице-премьер похвалил масштабную инновационную программу «Россетей». Он отметил, что холдинг вкладывает в свое развитие сотни миллиардов рублей. Сообщается, что тесное сотрудничество с российскими производителями радиоэлектроники началось с 2017 года. При этом объемы закупок постоянно растут. Сначала они составляли примерно 300 млн рублей, сейчас оборот на уровне 12 млрд рублей, в планах рост до 60 млрд. Руководитель ПАО «Россети» Павел Ливинский, в свою очередь, показал Юрию Борисову некоторые приборы и блоки, которые холдинг закупает у отечественных производителей. Это элементы цифровых подстанций, изготавливаемые «ПиЭлСи Технолоджи», цифровая охранная система от НТЦ «Модуль-инновации» и умные приборы учета, выпускаемые компанией «Радио и микроэлектроника». По мнению Ливинского, цифровая трансформация дает широкие возможности не только для энергосетевого комплекса. От этого проекта выиграют в том числе отечественные производители радиоэлектроники. У них на десятилетие вперед будет гарантирован сбыт высокотехнологичной продукции, причем с перспективой выхода на международный рынок. Напомним, данная программа стартовала в конце 2018 года. Тогда совет директоров ГК «Россети» одобрил проект «Цифровая трансформация 2030». Она реализуется в том числе дочерними структурами: «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Московский регион». Внедрение этой программы позволит существенно улучшить качество обслуживания клиентов, а также создать ряд дополнительных услуг. Также проект позволит сэкономить операционные и инновационные расходы, а также потери электроэнергии.

