Борисов отметил взаимодействие радиоэлектронного комплекса с «Россетями»

По мнению Ливинского, цифровая трансформация дает широкие возможности не только для энергосетевого комплекса. От этого проекта выиграют в том числе отечественные производители радиоэлектроники. У них на десятилетие вперед будет гарантирован сбыт высокотехнологичной продукции, причем с перспективой выхода на международный рынок.