Дачники из Нижнего Тагила пожаловались на «опасный» ремонт Баранчинского тракта

Дачники из Нижнего Тагила рассказали о том, что дорога на Баранчинском тракте становится опасной, сообщает ИА «Все Новости».

Дачники регулярно используют дорогу, добираясь до своих земельных участков, однако теперь, по их словам, это становится опасным. Новый ремонт, на который по муниципальному контракту выделили 4,5 миллиона рублей, не исправил положения. Ямы были заделаны кирпичами, а обочины по-прежнему осыпаются. После ремонта дорога стала смертельно опасна — обочины обрываются в никуда, их высота — больше метра,поделился один из дачников. Вопросы к подрядчику, выигравшему контракт на ремонт и существующему на рынке не больше года, у местных жителей возникли на этапе начала работ. Было принято решение обратиться в прокуратуру Пригородного района. Во время общей проверки ГИБДД и прокуратура дали указание усилить контроль за реализацией контракта. Несмотря на то, что подрядчику выписали штраф за несоблюдения требований и безопасности, на качество работы это не повлияло. В администрации Горноуральского округа заявили, что будут требовать от строителей исправления ремонта дороги. Гарантия по контракту составляет 24 месяца. Напоминаем, 25 сентября в Нижнем Тагиле открыли отремонтированный проспект на Гальянке — Уральский. В Нижнем Тагиле открыли самый оживленный проспект на ГГМ после ремонта

