Дачники из Нижнего Тагила пожаловались на «опасный» ремонт Баранчинского тракта

Вопросы к подрядчику, выигравшему контракт на ремонт и существующему на рынке не больше года, у местных жителей возникли на этапе начала работ. Было принято решение обратиться в прокуратуру Пригородного района. Во время общей проверки ГИБДД и прокуратура дали указание усилить контроль за реализацией контракта. Несмотря на то, что подрядчику выписали штраф за несоблюдения требований и безопасности, на качество работы это не повлияло.