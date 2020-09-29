Екатеринбургскому зоопарку отказано в обещанной новой площадке для строительства

Как говорят в ведомстве, планы по использованию территории для строительства, которую рассматривали раньше, были пересмотрены в связи с проведением Универсиады-2023.
Специалисты департамента попытались подобрать альтернативные участки, однако выявили, что территории муниципальной собственности, годные для размещения зоопарка, в настоящее время отсутствуют.
Напомним, директор зоопарка Светлана Прилепина ранее сообщила, что идет обсуждение строительства второй очереди зоопарка. К осени обещали предоставить три варианта.