Екатеринбургскому зоопарку отказано в обещанной новой площадке для строительства

Екатеринбургскому зоопарку отказано в обещанной новой площадке для строительства

Сегодня, 17:20ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
В Екатеринбурге не нашли подходящую площадку для строительства второй очереди зоопарка, сообщают ЕАН со ссылкой на муниципальный департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений.

Как говорят в ведомстве, планы по использованию территории для строительства, которую рассматривали раньше, были пересмотрены в связи с проведением Универсиады-2023.

Специалисты департамента попытались подобрать альтернативные участки, однако выявили, что территории муниципальной собственности, годные для размещения зоопарка, в настоящее время отсутствуют.

Напомним, директор зоопарка Светлана Прилепина ранее сообщила, что идет обсуждение строительства второй очереди зоопарка. К осени обещали предоставить три варианта.

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