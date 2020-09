Екатеринбургскому зоопарку отказано в обещанной новой площадке для строительства

В Екатеринбурге не нашли подходящую площадку для строительства второй очереди зоопарка, сообщают ЕАН со ссылкой на муниципальный департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений.

Как говорят в ведомстве, планы по использованию территории для строительства, которую рассматривали раньше, были пересмотрены в связи с проведением Универсиады-2023. Специалисты департамента попытались подобрать альтернативные участки, однако выявили, что территории муниципальной собственности, годные для размещения зоопарка, в настоящее время отсутствуют. Напомним, директор зоопарка Светлана Прилепина ранее сообщила, что идет обсуждение строительства второй очереди зоопарка. К осени обещали предоставить три варианта. Животные из екатеринбургского зоопарка обретут «новый дом»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter