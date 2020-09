ЕР предложила дать многодетным семьям льготы на проезд по платным трассам

Парламентарии из фракции «Единой России» в рамках партпроекта «Безопасные дороги» предложили предоставить многодетным семьям льготы на проезд по платным трассам.

Эксперты отметили, что цель партпроекта - обеспечить максимальную безопасность на дорогах для всех участников движения. Ранее депутаты поддержали законодательную инициативу о передаче муниципалитетам сборов от транспортного налога. Это позволит даже самым маленьким населенным пунктам России направлять больше средств на содержание дорог. Об этом сообщает newsnn.ru. Когда в России будет высокое качество дорог, то можно будет задуматься о пересмотре разрешенного скоростного режима, сказал координатор партпроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский. В своем партпроекте “Единая Россия” выступает против повышения транспортного налога для автомобилей, которые относятся к экологическому классу Евро-3 и ниже. Речь идет о старых машинах, которые еще активно эксплуатируются в стране. В начале 2020 года парламентарии провели опрос на тему: в каких изменениях нуждается транспортная отрасль? Из 20 субъектов РФ было направлено около 50 инициатив. Например, в Липецкой области и Красноярском крае выступили с предложением сократить разрешенную скорость в населенных пунктах до 50 километров в час, а в Ульяновской области — до 40. Также партпроект предполагает внесение поправок в регулирование работы автошкол. Афонский рассказал, что 28 октября в силу должен вступить новый профстандарт инструкторов по вождению автомобиля. “Единая Россия” продолжит совершенствовать регламент оспаривания штрафов, выписанных на основании информации, полученной с помощью передвижных комплексов видеонаблюдения. В партпроект включены не только предложения по решению текущих проблем, но и меры, касающиеся новых транспортных отраслей. В ближайшее время депутаты приступят к разработке законопроекта, который будет регулировать сервисы каршеринга. По данным сайта ЕР, сейчас приоритетом партпроекта является разработка инициатив в пользу детей и многодетных семей. По словам Афонского, активно идет подготовка предложений по улучшению качества жизни населения. Сюда относится законопроект, предполагающий предоставление льгот на проезд по платным дорогам для многодетных семей. Одна из ключевых тем партпроекта - детская безопасность, подчеркнул парламентарий. Правительство учитывало позицию партпроекта ЕР во время разработки проекта закона о запрете на высадку детей из общественного транспорта при отсутствии у них денег на проезд. Весной депутаты приняли эту законодательную инициативу. Виталий Крупин, руководитель партпроекта «Безопасные дороги» в Свердловской области, рассказал, что партийный проект «Безопасные дороги» проводит на Среднем Урале множество акций. «Дорога к школе» - совместно с ГИБДД организована акция в парке Маяковского в Екатеринбурге - проверяли у взрослых и маленьких горожан знание правил перехода улицы, сигналов светофора и многое другое. Раздача шаров красного, желтого и зеленого цветов (по ассоциации с сигналами светофора) и тематических закладок для учебников с правилами дорожного движения. Нанесение на тротуарах перед пешеходными переходами трафаретов «Осторожно, сними наушники!». Проект «Безопасные дороги» совместно с минтрансом разработал методические рекомендации по оформлению заявок на получение финансирования из областного бюджета для обустройства маршрутов «Дом - Школа - Дом». Документация направлена в профильные министерства. По этой областной программе планируется привести в норму улично-дорожную сеть вблизи учебных заведений. Цель - обеспечить безопасное передвижение детей из дома в школу и обратно, разделив потоки движения пешеходов и автотранспорта.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter