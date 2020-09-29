ЕР предложила дать многодетным семьям льготы на проезд по платным трассам

В начале 2020 года парламентарии провели опрос на тему: в каких изменениях нуждается транспортная отрасль? Из 20 субъектов РФ было направлено около 50 инициатив. Например, в Липецкой области и Красноярском крае выступили с предложением сократить разрешенную скорость в населенных пунктах до 50 километров в час, а в Ульяновской области — до 40. Также партпроект предполагает внесение поправок в регулирование работы автошкол.