Из цеха — на поле боя: в Свердловской области живут и работают лучшие танкисты Урала

У Среднего Урала нет конкурентов в танковом бою: доказано турнирами "Ростелекома".

Свердловчане победили в финальных сражениях «Уральской битвы заводов» — крупнейшего в регионе киберспортивного турнира по игре «World of Tanks». Они получили Кубок, выполненный из настоящего танкового снаряда, а также игровое золото и компьютерные девайсы от организаторов турнира - «Ростелекома», компании Wargaming и Федерации киберспорта России. Старт танковому турниру был дан в июле. Наборы команд прошли в шести городах УрФО и Пермского края. За право выйти в полуфинал были готовы сражаться 165 сотрудников тридцати уральских заводов. До решающего сражения прошли полуфинальные бои команд и тренировки с профессиональными игроками в онлайн-режиме. В решающих сражениях за звание победителя турнира боролись лучшие заводские команды УрФО и Пермского края, доказавшие свое превосходство в отборочных играх: экипажи предприятий «Газпромнефть – Цифровые Решения» (Екатеринбург), АО «Соединительные отводы трубопроводов», Группы ЧТПЗ (Челябинская область), ПАО «Курганмашзавод» (Курганская область), АО «СибурТюменьГаз» (ХМАО), ПАО НПО «Искра» (Пермский край). Photo: "Ростелеком" Победу в результате ожесточенных боев удалось вырвать екатеринбуржцам - команде «Газпромнефть – Цифровые Решения». Уверенная игра команды свердловчан не оставила соперникам ни единого шанса на победу. Наблюдать за итоговыми поединками зрители могли онлайн, под комментарий популярного танкового стримера IIomudop_MSK. Запись боя набрала более 24 тыс. просмотров на YouTube. Photo: "Ростелеком" Свердловская область уже третий год подряд защищает свой титул региона, где живут сильнейшие игроки в World of Tanks. Представители Среднего Урала победили в «Битве Заводов» 2018 и 2019 гг., титул танковых чемпионов завоевывали команды предприятий PepsiCo (Екатеринбург) и ПНТЗ (Первоуральск) соответственно. Чтобы выяснить, на каком предприятии работают сильнейшие игроки, вчера, 27 сентября, был проведен суперфинал, в котором чемпионы прошлых лет сразились с экипажем «Газпронефть-Цифровые решения». В итоге титул сильнейшей команды защитила команда PepsiCo Екатеринбург! Онлайн-игры — это возможность получить яркие эмоции, общаться и соревноваться безопасно, что особенно важно в свете нынешней эпидемиологической ситуации. Все участники финала «Уральской битвы заводов» зарядились положительными эмоциями, а победители еще и преподнесли своему предприятию титул киберчемпиона! Подчеркну, что качественный и надежный интернет важен сегодня не только профессиональным игрокам, но и каждому современному пользователю. В Нижнем Тагиле мы провели масштабную модернизацию технической базы, например, установили новое оборудование на пяти узлах связи, обслуживающих клиентов. Всего в городе высокоскоростным интернетом «Ростелекома» могут пользоваться 350 тыс. семей, абсолютное большинство - по технологии «оптика в квартиру». Эта технология подразумевает, что к абонентам заводится персональный оптоволоконный канал, а скорость интернета составляет до 500 мегабит в секунду. А для игроков «Ростелеком» вместе с разработчиками игр предлагает уникальный «Игровой» тариф. Любители онлайн-сражений теперь могут наслаждаться высокой скоростью и низким пингом, а также получить дополнительные игровые бонусы,отметил Иван Пичугин, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома». В танковых баталиях пользователям тарифа «Игровой» помогают побеждать прокаченный экипаж, эксклюзивная боевая техника класса премиум и слоты в ангаре, а еще премиум танк Т-44-100 (Р), относящийся к категории средних танков. Как показывает опыт, именно такими танками чаще всего пользуются киберчемпионы.

