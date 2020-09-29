Креков рассказал о состоянии свердловчан после прививки от COVID-19

По его словам, ни у одного из привитых не выявлено побочных эффектов, все они чувствуют себя хорошо.
Ежедневно будут прививать новых жителей, но так как это пока только клинические испытания, нужно согласие, заявление и анализы добровольцев. В первую очередь привики доступы медработникам и лицам с большим количеством социальных контактов.
Креков отметил, что вакцина уже широко используется по всей России, в Москве прививку от коронавируса сделали более 40 тысяч человек. Он уточнил, что сам при наличии возможности привьется, если подойдет по медицинским показаниям.
Напомним, первыми в Свердловской области привились от коронавируса главный хирург Екатеринбурга, кандидат медицинских наук Алексей Столин и заведующая приемным отделением городской больницы в Верхней Пышме Лидия Лодочникова.