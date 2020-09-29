Креков рассказал о состоянии свердловчан после прививки от COVID-19

Креков рассказал о состоянии свердловчан после прививки от COVID-19

Сегодня, 15:29ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
На сегодняшний день в Свердловской области от коронавируса привились 12 человек. Об их состоянии рассказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга.

По его словам, ни у одного из привитых не выявлено побочных эффектов, все они чувствуют себя хорошо.

Ежедневно будут прививать новых жителей, но так как это пока только клинические испытания, нужно согласие, заявление и анализы добровольцев. В первую очередь привики доступы медработникам и лицам с большим количеством социальных контактов.

Креков отметил, что вакцина уже широко используется по всей России, в Москве прививку от коронавируса сделали более 40 тысяч человек. Он уточнил, что сам при наличии возможности привьется, если подойдет по медицинским показаниям.

Напомним, первыми в Свердловской области привились от коронавируса главный хирург Екатеринбурга, кандидат медицинских наук Алексей Столин и заведующая приемным отделением городской больницы в Верхней Пышме Лидия Лодочникова.

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