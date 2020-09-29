Креков рассказал о закрытии свердловских школ на карантин по COVID-19

Креков рассказал о закрытии свердловских школ на карантин по COVID-19

Сегодня, 14:19ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области школьников пока не будут отправлять на внеплановые каникулы из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков во время брифинга.

По его словам, пока нет оснований для объявления карантина. Ситуация отслеживается, пока она стабильна, учеба будет продолжаться в очной форме.

Как объяснил Креков, в Москве сегодня объявили внеплановые каникулы для школьников, однако там ситуация с заболеваемостью коронавирусом сложнее, чем в Свердловской области.

Он добавил, что пока не планируется введение новых ограничительных мер, однако соблюдение масочного режима и социальной дистанции будут контролировать намного строже.

Напомним, на 28 сентября, по данным оперштаба, в Свердловской области на карантин по COVID-19 уже закрыт 321 класс в школах и 38 групп в детских садах.

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