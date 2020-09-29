Куйвашев отчитался Путину о выполнении нацпроектов в Свердловской области

Куйвашев отчитался Путину о выполнении нацпроектов в Свердловской области

Сегодня, 13:02ОбществоPhoto: Официальный сайт Кремля
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался президенту РФ Владимиру Путину о выполнении национальных проектов в регионе.

На данный момент в Свердловской области идет корректировка действующих документов стратегического планирования.

По словам Куйвашева, нацпроекты реализуются активно, в намеченные сроки.

В рамках нацпроекта «Образование» в 2020 году построили и ввели в эксплуатацию школу в Невьянске на тысячу мест. Еще в 42 школах открыты центры «Точки роста».

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» 80 медицинских организаций начали работать в формате «бережливой поликлиники».

Кроме того, губернатор рассказал о программе «Общественное здоровье уральцев».

Это наш ответ на вызовы и риски, проявившиеся во время пандемии коронавируса. Цель программы — существенно повысить эффективность региональной системы здравоохранения, и, что не менее важно, сформировать в обществе навыки ответственного и бережного отношения к здоровью, отмечает Куйвашев.

Реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» в течение восьми месяцев позволила ввести в эксплуатацию более одного миллиона квадратных метров жилья.

А в рамках нацпроекта «Экология» в эксплуатацию ввели комплекс очистных сооружений на «Первоуральском новотрубном заводе», на ЕВРАЗ-НТМК в Нижнем Тагиле завершили модернизацию действующей домны № 6, что позволило увеличить степень очистки воздуха в 2,5 раза.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 97,4 километра дорог.

Кроме того на базе Уральского федерального университета создается научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня «Передовые промышленные технологии» в рамках нацпроекта «Наука».

Stories:
Национальные проекты 2019-2024
Related news:
Владимир ПутинЕвгений Куйвашевнацпроект БКАДнацпроект «Экология»КТГ БКАДнацпроекты
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы