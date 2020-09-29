Куйвашев отчитался Путину о выполнении нацпроектов в Свердловской области

Это наш ответ на вызовы и риски, проявившиеся во время пандемии коронавируса. Цель программы — существенно повысить эффективность региональной системы здравоохранения, и, что не менее важно, сформировать в обществе навыки ответственного и бережного отношения к здоровью, отмечает Куйвашев.