Куйвашев отчитался Путину о выполнении нацпроектов в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался президенту РФ Владимиру Путину о выполнении национальных проектов в регионе.

На данный момент в Свердловской области идет корректировка действующих документов стратегического планирования. По словам Куйвашева, нацпроекты реализуются активно, в намеченные сроки. В рамках нацпроекта «Образование» в 2020 году построили и ввели в эксплуатацию школу в Невьянске на тысячу мест. Еще в 42 школах открыты центры «Точки роста». Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» 80 медицинских организаций начали работать в формате «бережливой поликлиники». Кроме того, губернатор рассказал о программе «Общественное здоровье уральцев». Это наш ответ на вызовы и риски, проявившиеся во время пандемии коронавируса. Цель программы — существенно повысить эффективность региональной системы здравоохранения, и, что не менее важно, сформировать в обществе навыки ответственного и бережного отношения к здоровью, отмечает Куйвашев. Реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» в течение восьми месяцев позволила ввести в эксплуатацию более одного миллиона квадратных метров жилья. А в рамках нацпроекта «Экология» в эксплуатацию ввели комплекс очистных сооружений на «Первоуральском новотрубном заводе», на ЕВРАЗ-НТМК в Нижнем Тагиле завершили модернизацию действующей домны № 6, что позволило увеличить степень очистки воздуха в 2,5 раза. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 97,4 километра дорог. Кроме того на базе Уральского федерального университета создается научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня «Передовые промышленные технологии» в рамках нацпроекта «Наука».

