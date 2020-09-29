Россияне смогут получать пенсии и пособия на старые счета до конца года

Россияне смогут получать пенсии и пособия на старые счета до конца года

Сегодня, 16:57ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Переход на карты «Мир» для получения пособий и пенсий перенесли на 1 января 2021 года, сообщает Центробанк РФ.

Планировалось, что с 1 октября 2020 все выплаты получателям должны были переводиться только на карты "Мир". Однако Центробанк РФ опять отложил это решение до 1 января следующего года.

Картами платежных систем Visa и MasterCard можно будет пользоваться еще три месяца.

Как объяснили в Центробанке, большинство пенсионеров уже переведены на карты «Мир», но еще остались россияне, которые карты не получили. Именно поэтому было принято решение о продление срока до 31 декабря 2020 года.

Переход на карту «Мир» касается также других получателей пособий. На нее будут перечислять выплаты из ПФР, пособия по беременности и родам, на детей от 3 до 7 лет, а также выплаты, полагающиеся при рождении третьего или последующих детей.

Напомним, ранее переход на карты "Мир" должен был состояться 1 июля, однако был отложен из-за пандемии коронавируса.

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