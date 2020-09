Российское здравоохранение может потерять независимую экспертизу качества

В нижнюю палату парламента Российской Федерации собираются внести законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Основной пункт данной реформы предусматривает изменение способов финансирования и вывод федеральных медицинских учреждений из-под независимого контроля страховых компаний. Об этом информирует газета «Известия». Выходит, что авторы поправок хотят дать медицинским заведениям федерального уровня возможность получать деньги напрямую из Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), обходя страховые организации. В результате страховщики станут контролировать лишь больницы в субъектах страны. Из-за этого возможности застрахованного человека получать медицинскую помощь в заведениях по выбору будут ограничены. Нововведения также предусматривают двукратное уменьшение объемов финансирования страховщиком и введение новых штрафов для компаний. Возможности следить за качеством медицинской помощи у организаций снижаются. Контроль за эффективностью расходования денег будет затруднен. По словам директора центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергея Шишкина, страховые компании являются независимым звеном в области здравоохранения. Именно они отстаивают права пациентов. Такие организации финансово заинтересованы в качестве оказанных медицинских услуг застрахованному. За рубежом, в отличие от России, роль страховщиков намного заметнее. В других государствах подобные компании имеют возможность влиять на объем медуслуг в конкретном лечебном заведении. Они способны стимулировать больницы повышать качество оказываемых услуг. Если нововведения примут, то Фонд обязательного медицинского страхования будет контролировать и качество, и объем медицинской помощи. ФОМС просто присвоит себе функции, которые, согласно логике развития страховых принципов, власти должны выводить в сферу контроля независимых игроков, таких как страховые компании. Депутат Государственной думы Российской Федерации Денис Парфенов критикует Фонд медицинского страхования, который, по его словам, и без того располагает большими деньгами. «Нововведения сделают его работу еще менее открытой. Судя по всему, чиновники хотят вручную управлять медициной. Они устанавливают правила и контролируют сами себя», - отмечает парламентарий. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев считает, что законопроект перед вынесением на рассмотрение депутатов Госдумы необходимо обсудить с экспертным сообществом, в том числе с пациентскими организациями. Власти должны посоветоваться со специалистами. Страховая модель предполагает ответственность страховщика за качество медпомощи, которую получают застрахованные. Равенство лечебных заведений гарантировано правом свободного выбора для пациента больницы. Любое нарушение в обозначенных принципах способно нарушить права отечественных пациентов.

