Российское здравоохранение может потерять независимую экспертизу качества

Депутат Государственной думы Российской Федерации Денис Парфенов критикует Фонд медицинского страхования, который, по его словам, и без того располагает большими деньгами. «Нововведения сделают его работу еще менее открытой. Судя по всему, чиновники хотят вручную управлять медициной. Они устанавливают правила и контролируют сами себя», - отмечает парламентарий.