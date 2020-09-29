Сувениры тагильских мастеров стали призерами на всероссийском конкурсе

Напомним, поднос размером 1,6 на 2,2 метра, расписанный тагильскими мастерами, был признан рекордсменом на «Самоварфест-2020» в Ярославле. Рисунок создан при помощи техники многослойной живописи, маховой росписи и трафаретной печати. В качестве основного эскиза была взята картина Бориса Кустодиева «Чаепитие», где мужчина и женщина пьют чай из самовара.