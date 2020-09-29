Сувениры тагильских мастеров стали призерами на всероссийском конкурсе

Сувениры тагильских мастеров стали призерами на всероссийском конкурсе

Сегодня, 09:27ОбществоPhoto: Центр развития туризма города Нижний Тагил
Сувениры, изготовленные мастерами из Нижнего Тагила, вновь вошли в число лучших по результатам регионального этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», сообщает Центр развития туризма.

Его финал прошел 25 сентября в Ельцин-центре в Екатеринбурге в рамках VIII Международного туристического форума «Большой Урал». В общей сложности на региональном этапе было представлено 34 работы тагильских мастеров. Призерами стали 14 из них.

Впервые в соревновании принимали участие студенты Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна и мастерская «WOOD MOOD». В заявленных номинациях они заняли первые места.

"Туристический сувенир"
Photo:Центр развития туризма города Нижний Тагил

Напомним, поднос размером 1,6 на 2,2 метра, расписанный тагильскими мастерами, был признан рекордсменом на «Самоварфест-2020» в Ярославле. Рисунок создан при помощи техники многослойной живописи, маховой росписи и трафаретной печати. В качестве основного эскиза была взята картина Бориса Кустодиева «Чаепитие», где мужчина и женщина пьют чай из самовара.

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