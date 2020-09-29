Свердловская область получит более трех тысяч доз вакцины от COVID-19

Он также рассказал о ходе прививочной кампании. Он отметил, что привить планируется 65% жителей региона, что составляет 2,7 миллиона человек. Вакцины от гриппа уже поступили в Свердловскую область. Так, для взрослых привезено 851,8 тысячи доз, а для детей — 327,6 тысячи.