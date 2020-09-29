Свердловская область получит более трех тысяч доз вакцины от COVID-19

Свердловская область получит более трех тысяч доз вакцины от COVID-19

Сегодня, 10:24ОбществоPhoto: pixabay.com
Свердловская область в ближайшее время получит 3,7 тысячи доз вакцины от коронавируса. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Вакцина от коронавируса поступает во все регионы гораздо более ограниченными партиями. Эту прививку нужно ставить в два этапа с трехнедельным перерывом. В первую очередь вакцинацию пройдут медики, которые работают с коронавирусными пациентами, написал Куйвашев.

Он также рассказал о ходе прививочной кампании. Он отметил, что привить планируется 65% жителей региона, что составляет 2,7 миллиона человек. Вакцины от гриппа уже поступили в Свердловскую область. Так, для взрослых привезено 851,8 тысячи доз, а для детей — 327,6 тысячи.

Напомним, что Евгений Куйвашев также заявил о том, что около половины из тех, кто заражен коронавирусом на данный момент — дети.

Stories:
Коронавирус
Related news:
Свердловская областьвакцинакоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы