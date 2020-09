Свердловская область получит более трех тысяч доз вакцины от COVID-19

Свердловская область в ближайшее время получит 3,7 тысячи доз вакцины от коронавируса. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Вакцина от коронавируса поступает во все регионы гораздо более ограниченными партиями. Эту прививку нужно ставить в два этапа с трехнедельным перерывом. В первую очередь вакцинацию пройдут медики, которые работают с коронавирусными пациентами, написал Куйвашев. Он также рассказал о ходе прививочной кампании. Он отметил, что привить планируется 65% жителей региона, что составляет 2,7 миллиона человек. Вакцины от гриппа уже поступили в Свердловскую область. Так, для взрослых привезено 851,8 тысячи доз, а для детей — 327,6 тысячи. Напомним, что Евгений Куйвашев также заявил о том, что около половины из тех, кто заражен коронавирусом на данный момент — дети. Евгений Куйвашев: «Около половины зараженных COVID-19 на сегодняшний день — дети»

