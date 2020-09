Свердловские олигархи за время пандемии коронавируса стали еще богаче

Трое уральских олигархов поднялись в рейтинге Forbes. Они увеличили свое состояние.

Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании и УГМК-Холдинг Андрей Козицын весной этого года находился на 22 месте с состоянием 4,8 миллиарда долларов. Теперь он поднялся на 21 место, а его состояние увеличилось до 6,4 миллиарда рублей. Разбогател и глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. Он занял 27 место при состоянии в 4,1 миллиарда долларов. При этом он поднялся с 33 строки. Оба олигарха обогнали по рейтингу даже Павла Дурова и Сергея Галицкого. Председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский тоже увеличил свое состояние до двух миллиардов долларов с 1,8 миллиарда. Однако в рейтинге он опустился и занял 58 место. В начале июля издание Forbes со ссылкой на исследование агентства по управлению репутацией Sidorin Lab опубликовало список губернаторов, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса. Было посчитано количествo упоминаний глав регионов в соцсетях с 25 мая пo 30 июня — в период снятия ограничительных мер. Главы Свердловской области и Красноярского края Евгений Куйвашев и Александр Усс набрали практически равноe количество упоминаний в соцсетях (по 8%). Евгений Куйвашев вошёл в топ губернаторов в антирейтинге Forbes

