Свердловские олигархи за время пандемии коронавируса стали еще богаче

В начале июля издание Forbes со ссылкой на исследование агентства по управлению репутацией Sidorin Lab опубликовало список губернаторов, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса. Было посчитано количествo упоминаний глав регионов в соцсетях с 25 мая пo 30 июня — в период снятия ограничительных мер. Главы Свердловской области и Красноярского края Евгений Куйвашев и Александр Усс набрали практически равноe количество упоминаний в соцсетях (по 8%).