Стал известен размер доплат работникам свердловских пансионатов в период коронавируса

Так, врачам учреждений, где коронавирус не был выявлен, будет выплачено 40 тысяч рублей, среднему медперсоналу, специалистам и соцработникам — 25 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 15 тысяч рублей, техническим рабочим — 10 тысяч рублей.
Врачам тех учреждений, где случаи инфекции были выявлены, размер выплаты составит 60 тысяч рублей, среднему медперсоналу, специалистам и соцработникам — 35 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 20 тысяч рублей и техперсоналу — 15 тысяч рублей.
Указ начинает действовать с 29 сентября и распространяется на период с 16 сентября по 15 октября 2020 года.
Напомним, тем же указом Куйвашев перевел пансионаты и интернаты на особый режим работы. Сотрудники учреждений и проживающие будут временно изолированы. Длительность смены одного сотрудника составит 14 дней.