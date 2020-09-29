Стал известен размер доплат работникам свердловских пансионатов в период коронавируса

Стал известен размер доплат работникам свердловских пансионатов в период коронавируса

Сегодня, 13:15ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Сотрудникам пансионатов и интернатов Свердловской области назначили дополнительные выплаты за работу во время особого режима. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Так, врачам учреждений, где коронавирус не был выявлен, будет выплачено 40 тысяч рублей, среднему медперсоналу, специалистам и соцработникам — 25 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 15 тысяч рублей, техническим рабочим — 10 тысяч рублей.

Врачам тех учреждений, где случаи инфекции были выявлены, размер выплаты составит 60 тысяч рублей, среднему медперсоналу, специалистам и соцработникам — 35 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 20 тысяч рублей и техперсоналу — 15 тысяч рублей.

Указ начинает действовать с 29 сентября и распространяется на период с 16 сентября по 15 октября 2020 года.

Напомним, тем же указом Куйвашев перевел пансионаты и интернаты на особый режим работы. Сотрудники учреждений и проживающие будут временно изолированы. Длительность смены одного сотрудника составит 14 дней.

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