Стал известен размер доплат работникам свердловских пансионатов в период коронавируса

Так, врачам учреждений, где коронавирус не был выявлен, будет выплачено 40 тысяч рублей, среднему медперсоналу, специалистам и соцработникам — 25 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 15 тысяч рублей, техническим рабочим — 10 тысяч рублей.