Свердловские власти не планируют вмешиваться конфликт схимонаха Сергия с РПЦ

Свердловские власти не собираются вмешиваться в конфликт, который произошел между бывшим схиигуменом Сергием и Русской православной церковью, заявил на пресс-конференции вице-губернатор региона Сергей Бидонько.

Он отметил, что власти следят за ситуацией и по мере возможностей стараются смягчить конфликт. Бидонько добавил, что земля и постройки в Среднеуральском женском монастыре, который «захватил» бывший схиигумен, принадлежат Екатеринбургской епархии и при решении конфликта надо исходить из этого. Напомним, схимонах Сергий стал известен после скандальных проповедей на YouTube-канале. Он отрицал существование коронавируса, призывал граждан не соблюдать самоизоляцию. Кроме того, он нелестно высказывался о главе государства и РПЦ. Летом по решению церковного суда схимонах Сергий был лишен сана за свои скандальные заявления. В середине сентября его отлучили от церкви.

