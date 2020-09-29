Свердловские власти не планируют вмешиваться конфликт схимонаха Сергия с РПЦ

Напомним, схимонах Сергий стал известен после скандальных проповедей на YouTube-канале. Он отрицал существование коронавируса, призывал граждан не соблюдать самоизоляцию. Кроме того, он нелестно высказывался о главе государства и РПЦ. Летом по решению церковного суда схимонах Сергий был лишен сана за свои скандальные заявления. В середине сентября его отлучили от церкви.