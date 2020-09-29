Свердловские власти не планируют вмешиваться конфликт схимонаха Сергия с РПЦ

Свердловские власти не планируют вмешиваться конфликт схимонаха Сергия с РПЦ

Сегодня, 14:56ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Свердловские власти не собираются вмешиваться в конфликт, который произошел между бывшим схиигуменом Сергием и Русской православной церковью, заявил на пресс-конференции вице-губернатор региона Сергей Бидонько.

Он отметил, что власти следят за ситуацией и по мере возможностей стараются смягчить конфликт.

Бидонько добавил, что земля и постройки в Среднеуральском женском монастыре, который «захватил» бывший схиигумен, принадлежат Екатеринбургской епархии и при решении конфликта надо исходить из этого.

Напомним, схимонах Сергий стал известен после скандальных проповедей на YouTube-канале. Он отрицал существование коронавируса, призывал граждан не соблюдать самоизоляцию. Кроме того, он нелестно высказывался о главе государства и РПЦ. Летом по решению церковного суда схимонах Сергий был лишен сана за свои скандальные заявления. В середине сентября его отлучили от церкви.

Related news:
конфликтсхиигумен Сергийсреднеуральский женский монастырь
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы