Суд приговорил уктусского стрелка к пожизненному заключению

Суд приговорил уктусского стрелка к пожизненному заключению

Сегодня, 13:23ОбществоPhoto: пресс-служба СУ СК по Свердловской области
В Свердловском областном суде 29 сентября огласили приговор Алексею Александрову, обвиняемому в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус 25 августа 2018 года.

Приговором Свердловского областного суда подсудимому екатеринбуржцу назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, 25 августа 2018 года на учебном склоне горы Уктус в Екатеринбурге Алексей Александров без явных причин произвел несколько выстрелов из винтовки в двух девушек. После этого он покинул место преступления. Одна из пострадавших девушек скончалась на месте, а вторая чуть позже — в больнице. Подозреваемого искали в течение года. Проведенная экспертиза показала, что обвиняемый вменяем и отдавал себе отчет в совершаемых действиях. Родители скончавшихся девушек требуют компенсацию в размере 30 миллионов рублей.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
приговоробвинительный приговорУктусЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы