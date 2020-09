Суд приговорил уктусского стрелка к пожизненному заключению

В Свердловском областном суде 29 сентября огласили приговор Алексею Александрову, обвиняемому в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус 25 августа 2018 года.

Приговором Свердловского областного суда подсудимому екатеринбуржцу назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга. Напомним, 25 августа 2018 года на учебном склоне горы Уктус в Екатеринбурге Алексей Александров без явных причин произвел несколько выстрелов из винтовки в двух девушек. После этого он покинул место преступления. Одна из пострадавших девушек скончалась на месте, а вторая чуть позже — в больнице. Подозреваемого искали в течение года. Проведенная экспертиза показала, что обвиняемый вменяем и отдавал себе отчет в совершаемых действиях. Родители скончавшихся девушек требуют компенсацию в размере 30 миллионов рублей.

