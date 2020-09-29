Суд приговорил уктусского стрелка к пожизненному заключению

Напомним, 25 августа 2018 года на учебном склоне горы Уктус в Екатеринбурге Алексей Александров без явных причин произвел несколько выстрелов из винтовки в двух девушек. После этого он покинул место преступления. Одна из пострадавших девушек скончалась на месте, а вторая чуть позже — в больнице. Подозреваемого искали в течение года. Проведенная экспертиза показала, что обвиняемый вменяем и отдавал себе отчет в совершаемых действиях. Родители скончавшихся девушек требуют компенсацию в размере 30 миллионов рублей.