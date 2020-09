Военный комиссар Свердловской области Игорь Лямин покинул свой пост, пишет ЕАН.

По данным издания, он ушел на пенсию. Информацию об отставке в комиссариате подтверждают, но официальную причину ухода не называют. Игорь Лямин занимал должность военкома в течение 10 лет. Ранее начальник кинологической службы ГУ МВД РФ по Свердловской области полковник Евгений Узянов также подал в отставку. Он решил отправиться на пенсию. На данный момент временно кинологической службой руководит майор полиции кинолог Марина Прокуронова. Начальник кинологической службы свердловского ГУ МВД подал в отставку

