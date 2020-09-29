Уральца объявили в федеральный розыск из-за долга перед детьми почти в два миллиона

Напомним, в июле екатеринбуржца доставили в суд за неуплату алиментов. Он задолжал 800 тысяч рублей, вследствие чего на него составили административный протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Однако мужчина решил скрыться от правосудия. Чтобы его отыскать, женщина-пристав связалась с ним по телефону и представилась старой знакомой. В результате мужчина согласился на встречу. На месте его встретили сотрудники УФССП и доставили в суд.