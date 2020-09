Уральца объявили в федеральный розыск из-за долга перед детьми почти в два миллиона

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово был задержан должник по алиментам, объявленный в федеральный розыск. Его задолженность составляет 1,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УФССП России.

Житель Карпинска был объявлен в федеральный розыск из-за того, что накопил задолженность по алиментам в 1,7 миллиона рублей. Мужчина уклонялся от исполнения решения суда, не помогал финансами сыну и не участвовал в его воспитании. Он неоднократно привлекался к административной ответственности. Однако также уклонялся от ее исполнения. Чтобы избежать наказания, мужчина уехал из города. Он был объявлен в федеральный розыск. В ходе розыскных мероприятий стало известно, что он приобрел билет на рейс Екатеринбург — Новосибирск. В результате в аэропорту должник был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ. На данный момент он отбывает наказание в виде ареста на пять суток по административному нарушению. Напомним, в июле екатеринбуржца доставили в суд за неуплату алиментов. Он задолжал 800 тысяч рублей, вследствие чего на него составили административный протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Однако мужчина решил скрыться от правосудия. Чтобы его отыскать, женщина-пристав связалась с ним по телефону и представилась старой знакомой. В результате мужчина согласился на встречу. На месте его встретили сотрудники УФССП и доставили в суд. На Урале представившаяся старой знакомой пристав помогла доставить алиментщика в суд

