В Екатеринбурге парень с синдромом Дауна стал помощником учителя литературы

В Екатеринбурге парень с синдромом Дауна стал помощником учителя литературы

Сегодня, 09:06ОбществоPhoto: личная страница Ксении Зарицкой в Facebook
В Екатеринбурге в «Хорошей школе» при Уральском институте гештальта парень с синдромом Дауна стал помощником учителя литературы, пишет E1.

Учительница Ксения, для которого молодой человек стал помощником, он участвовал в проекте «Я могу», который помогает таким людям устроиться в жизни и найти работу.

По словам девушки, Иван учился в поварском колледже, однако в профессии себя не нашел. Тогда ему предложили стать ассистентом учителя. Ему 21 год, но он со своей работой справляется.

Он помогает мне делать заготовки к занятиям, участвует в уроках, встречает ребят в школе, измеряет им температуру, следит за дисциплиной, безопасностью,говорит учительница.

По ее словам, дети лояльно относятся к помощнику, как и их родители.

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