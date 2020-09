В Екатеринбурге парень с синдромом Дауна стал помощником учителя литературы

В Екатеринбурге в «Хорошей школе» при Уральском институте гештальта парень с синдромом Дауна стал помощником учителя литературы, пишет E1.

Учительница Ксения, для которого молодой человек стал помощником, он участвовал в проекте «Я могу», который помогает таким людям устроиться в жизни и найти работу. По словам девушки, Иван учился в поварском колледже, однако в профессии себя не нашел. Тогда ему предложили стать ассистентом учителя. Ему 21 год, но он со своей работой справляется. Он помогает мне делать заготовки к занятиям, участвует в уроках, встречает ребят в школе, измеряет им температуру, следит за дисциплиной, безопасностью,говорит учительница. По ее словам, дети лояльно относятся к помощнику, как и их родители. Ранее спортсмен Михаил Асташов, прославившийся после того, как работал доставщиком «Яндекс.Еды», завоевал на чемпионате России по шоссейным гонкам на велосипедах две золотые медали. Уральский спортсмен без рук и ног взял два золота на чемпионате России по велогонкам

