В Екатеринбурге программист перевел «банковским сотрудникам» 2,3 млн рублей

В Екатеринбурге мошенники обманули инженера-программиста более чем на два миллиона рублей, сообщает УМВД по Екатеринбургу.

23-летний молодой человек работает в одной из IT-компаний города. Как заявили в полиции, с ним связался неизвестный и представился сотрудником банка. Он спросил, не оформлял ли потерпевший кредитов. Услышав отрицательный ответ, злоумышленник сообщил, что кто-то пытается от имени молодого человека получить средства. Он добавил, что дело уже передано службе безопасности банка и с ним свяжется ведущий финансовый менеджер. После этого парню позвонил еще один «сотрудник банка» и попросил перевести все средства с кредитного счета на зарплатный. На телефон потерпевшего была направлена подробная инструкция, которым молодой человек последовал. Через какое-то время потерпевший понял, что его обманули. Общая сумма ущерба составила 2,3 миллиона рублей. По данному факту проводится проверка и возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ранее 27-летняя екатеринбурженка лишилась 1,2 миллиона рублей. Ей также позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он сказал, что с карты девушки кто-то пытается списать деньги. В результате звонившие привязали свой номер телефона к личному кабинету потерпевшей и оформили на нее кредит. В Екатеринбурге женщина «подарила» телефонным мошенникам более миллиона рублей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter