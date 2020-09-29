В Екатеринбурге программист перевел «банковским сотрудникам» 2,3 млн рублей

Как заявили в полиции, с ним связался неизвестный и представился сотрудником банка. Он спросил, не оформлял ли потерпевший кредитов. Услышав отрицательный ответ, злоумышленник сообщил, что кто-то пытается от имени молодого человека получить средства. Он добавил, что дело уже передано службе безопасности банка и с ним свяжется ведущий финансовый менеджер.