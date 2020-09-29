В Екатеринбурге программист перевел «банковским сотрудникам» 2,3 млн рублей

В Екатеринбурге программист перевел «банковским сотрудникам» 2,3 млн рублей

Сегодня, 12:11ОбществоPhoto: УМВД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге мошенники обманули инженера-программиста более чем на два миллиона рублей, сообщает УМВД по Екатеринбургу.

23-летний молодой человек работает в одной из IT-компаний города.

Как заявили в полиции, с ним связался неизвестный и представился сотрудником банка. Он спросил, не оформлял ли потерпевший кредитов. Услышав отрицательный ответ, злоумышленник сообщил, что кто-то пытается от имени молодого человека получить средства. Он добавил, что дело уже передано службе безопасности банка и с ним свяжется ведущий финансовый менеджер.

После этого парню позвонил еще один «сотрудник банка» и попросил перевести все средства с кредитного счета на зарплатный. На телефон потерпевшего была направлена подробная инструкция, которым молодой человек последовал.

Через какое-то время потерпевший понял, что его обманули. Общая сумма ущерба составила 2,3 миллиона рублей. По данному факту проводится проверка и возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее 27-летняя екатеринбурженка лишилась 1,2 миллиона рублей. Ей также позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он сказал, что с карты девушки кто-то пытается списать деньги. В результате звонившие привязали свой номер телефона к личному кабинету потерпевшей и оформили на нее кредит.

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