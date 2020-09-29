В Нижнем Тагиле в начале октября введут в эксплуатацию новый детский сад

На Уральском проспекте 32а строительство дошкольного учреждения на 170 мест не требует никаких дополнительных работ. Его планируют сдать в декабре 2020 года. Там рабочие заканчивают отделку помещений на первых двух этажах, третий уже готов. По словам заместителя директора ЗАО «Стройкомплекс» Георгия Полевщикова, проводится озеленение, асфальтирование территории, а также установка малых форм.