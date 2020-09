В Нижнем Тагиле в начале октября введут в эксплуатацию новый детский сад

В начале октября будет сдано дошкольное учреждение на 90 мест по Уральскому проспекту 91А, сообщает пресс-служба администрации города.

Мэр города Владислав Пинаев провел выездное совещание на строительных площадках новых дошкольных учреждений. Детский сад в микрорайоне Запрудный на Уральском проспекте 91А будет сдан к 6 октября. По словам директора НТК «Стройрегион» Александра Шилова, сейчас завершается благоустройство территории. Внутренняя отделка здания уже закончена, там проводится уборка. Все сети проверены и готовы к сдаче. Прошедшие в этом году ливневые дожди заставили внести изменения в систему водоотвода, необходимые корректировки внесены. Процесс лицензирования планируют начать к 15 октября, после получения полного пакета документов. На Уральском проспекте 32а строительство дошкольного учреждения на 170 мест не требует никаких дополнительных работ. Его планируют сдать в декабре 2020 года. Там рабочие заканчивают отделку помещений на первых двух этажах, третий уже готов. По словам заместителя директора ЗАО «Стройкомплекс» Георгия Полевщикова, проводится озеленение, асфальтирование территории, а также установка малых форм. Третий детский сад на 170 мест по адресу Удовенко 4 уже прошел приемку. Во всех трех новых садиках на ГГМ будут созданы ясельные группы. Маломобильным гражданам обеспечат доступную среду. Специалисты «Тагилдорстроя» обеспечат подъезды и парковки к зданиям. Три новых детских сада в Нижнем Тагиле планируется открыть к концу года Напомним, все три детских сада построены возведены в Нижнем Тагиле одновременно в рамках национального проекта «Демография».

