В России появился новый подход к реабилитации инвалидов

Участница проекта Ирина рассказала, что на высоте весь мир кажется маленьким, равно как и каждодневные проблемы. Организаторы считают, что проект “Мне бы в небо” дарит эмоции людям с ограниченными возможностями, а также привлекает общественное внимание к их проблемам. В стране еще есть проблемы с реабилитацией инвалидов, которые столкнулись с ампутированием конечностей.