В России появился новый подход к реабилитации инвалидов

Благотворительный фонд «Подари Любовь Миру» вместе с Авиационным спортклубом «Энергия» открыли проект под названием «Мне бы в небо». Он должен помочь людям с ограниченными возможностями попробовать полет на дельтаплане, также решиться на прыжок с парашютом, чтобы скорее реабилитироваться.

Как пишет newsnn, НКО вошел в перечень победителей на получение президентских грантов в 2017 году. Именно грант помог изменить уровень проекта. Руководитель проекта «Мне бы в небо» Алексей Волков сказал, что без этих денег не было бы такого быстрого развития. Фонд оказывает помощь инвалидам не выпадать из социума и получать яркие эмоции. Участница проекта Ирина рассказала, что на высоте весь мир кажется маленьким, равно как и каждодневные проблемы. Организаторы считают, что проект “Мне бы в небо” дарит эмоции людям с ограниченными возможностями, а также привлекает общественное внимание к их проблемам. В стране еще есть проблемы с реабилитацией инвалидов, которые столкнулись с ампутированием конечностей. В проекте реализуется трехступенчатая программа реабилитации: вначале человеку дают возможность полетать в аэротрубе, затем можно попробовать полет на дельталёте, а в конце есть возможность прыгнуть с парашютом с высоты 400 тысяч метров. Под каждого человека подбирают персональные крепежи. Участники вначале проходят медосмотр и инструктаж. По заявлению Волкова, первыми начали прыгать люди, возраст которых в среднем составлял 30 лет, а также родители детей. Но теперь активными участниками стали пенсионерки. 70% женщин готовы к полётам, 90% - к прыжку с парашютом. После получения новых эмоций у большинства участников появляется желание жить, учиться и работать. Люди возвращают уверенность в себе, а также любовь к жизни.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter