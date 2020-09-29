В Свердловском облсуде стартует судебный процесс над Уктусским стрелком

Кроме того, в ходе расследования было подтверждено, что еще за несколько дней до убийства обвиняемый пристреливал винтовку в другом месте. Там были найдены несколько пуль. Экспертиза подтвердила их идентичность с теми, что были обнаружены при осмотре убитых девушек.