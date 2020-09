В Свердловском облсуде стартует судебный процесс над Уктусским стрелком

В Свердловском областном суде сегодня в 11.00 стартует очередное судебное заседание по делу об убийстве двух девушек на горе Уктус в Екатеринбурге. Обвиняемому Алексею Александрову огласят приговор.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга рассказал подробности расследования дела. Согласно материалам уголовного дела, поздним вечером 25 августа 2018 года на учебном склоне горы Уктус в Екатеринбурге обвиняемый беспричинно произвел несколько выстрелов из имеющегося при нем оружия в двух девушек. После совершения преступления он скрыл следы и покинул место. Одна из пострадавших девушек скончалась на месте, вторая — в больнице. На первоначальном этапе расследования раскрыть преступление не удалось, поскольку убийство было совершено в тёмное время суток и без свидетелей, более того, злоумышленник предпринял определённые меры к сокрытию следов преступления, рассказывает Шульга. Однако следственные действия велись непрерывно. Расследование взял под личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. В результате правоохранительные органы установили и задержали подозреваемого, который под тяжестью улик признался в совершенном преступлении, хотя сначала и отрицал свою вину. Следственные мероприятия Photo: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области По словам Шульги, в ходе следственного эксперимента на месте преступления, обвиняемый показал «преступную осведомлённость» относительно деталей, которые не причастное лицо знать не могло. Например, именно обвиняемый указал на место предварительной стрельбы на склоне горы Уктус, где он производил пробные выстрелы, проверяя оружие на пригодность (на отдалённом от места убийства расстоянии). И именно в этом месте следователи изъяли пули, которые оказались идентичны тем пулям, которые были найдены при осмотре тел убитых девушек, говорит старший помощник руководителя Следственного комитета. Кроме того, в ходе расследования было подтверждено, что еще за несколько дней до убийства обвиняемый пристреливал винтовку в другом месте. Там были найдены несколько пуль. Экспертиза подтвердила их идентичность с теми, что были обнаружены при осмотре убитых девушек. Отмечается, что согласно результатам психиатрической экспертизы Александров полностью вменяем и отдавал себе отчет в совершаемых действиях. Напомним, в Свердловском областном суде рассматривается дело об убийстве двух девушек на горе Уктус. Родители погибших требуют с обвиняемого компенсацию в размере 30 миллионов рублей. Гособвинение просит для Александрова пожизненный срок.

