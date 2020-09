Вице-губернатор Бидонько высказал мнение о прямых выборах мэра в Екатеринбурге

Нынешняя система назначения мэров существует значительно недавно, ей надо проявить себя, чтобы судить об эффективности, сообщил вице-губернатор Свердловской области по вопросам внутренней политики Сергей Бидонько на пресс-конференции.

По его словам, не стоит торопиться с предложениями о возврате прямых выборов мэров. «Советская» система избрания в Свердловской области не проявила себя достаточно, пока рано судить о ее достоинствах и недостатках. Бидонько комментирует, что любая система выборов имеет свои плюсы и минусы. Часто к власти приходят политики на волне популизма, при этом они не имеют понятий о принципах работы. Напомним, законопроект о возврате прямых выборов мэров рассмотрит законодательное собрание Свердловской области. Группа проекта «Народная инициатива» смогла собрать более 13 тысяч подписей, 11 723 из них признали легитимными.

