Вице-губернатор Бидонько высказал мнение о прямых выборах мэра в Екатеринбурге

По его словам, не стоит торопиться с предложениями о возврате прямых выборов мэров. «Советская» система избрания в Свердловской области не проявила себя достаточно, пока рано судить о ее достоинствах и недостатках.
Бидонько комментирует, что любая система выборов имеет свои плюсы и минусы. Часто к власти приходят политики на волне популизма, при этом они не имеют понятий о принципах работы.
Напомним, законопроект о возврате прямых выборов мэров рассмотрит законодательное собрание Свердловской области. Группа проекта «Народная инициатива» смогла собрать более 13 тысяч подписей, 11 723 из них признали легитимными.