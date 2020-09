В Екатеринбурге обвиняемый в убийстве двух девушек на Уктусе упал в обморок во время оглашения приговора, сообщает E1.

Александров внезапно почувствовал себя плохо. Он упал и ударился головой о стекло. После этого к нему подошел адвокат и попросил встать. Подсудимый поднял голову, но опять ударился. Затем к нему подошел пристав, а судья попросил всех выйти из зала. На данный момент объявлен перерыв. Напомним, сегодня в 11.00 в Свердловском областном суде началось оглашение приговора обвиняемому в убийстве двух девушек на Уктусе. В Свердловском облсуде стартует судебный процесс над Уктусским стрелком

